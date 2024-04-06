拍賣消息：兩市區迷你戶搶高近四成拍出

樓市交投氣氛較撤辣前活躍，物業拍賣場細價住宅，繼續成為買家搶購對象。昨日有兩個市區住宅同以「2字頭」售出，均較開價搶高近四成。

忠誠拍賣行昨舉行拍賣會，場內售出3項物業，包括一項納米業主盤，為旺角長輝大廈高層I室，實用面積約193方呎，拍賣開價150萬元，競價後搶高58萬元，以208萬元售出，較開價高出約38.7%，呎價約10,777元。據了解，單位2017年買入價約288萬元，現貶值約80萬元，跌幅約27.8%。

跑馬地連天台銀主貨開380萬 同場亦拍出兩項銀主盤，包括油麻地麗星大廈低層B室，實用面積約534方呎，以210萬元推拍，最後搶高81萬元或約38.6%，成交價291萬元，呎價約5,449元。另一個為紅磡昇御門2座低層A室，以1,235萬元售出，較開價高出約255萬元或約26%，呎價約14,327元。

另方面，盈置地產本月25日將推拍13項住宅銀主盤，不少屬樓齡較高物業，包括跑馬地昌明大樓，樓齡約60年，一個連天台單位，實用面積約308方呎，開價380萬元，呎價約12,338元。另外，銅鑼灣海宮大廈，樓齡約58年，一個低層I室，實用面積約637方呎，推拍價690萬元，呎價約10,832元。至於是次開價最低為紅磡長樂大廈高層G室，樓齡約58年，實用面積約302方呎，開價180萬元，呎價約5,960元。