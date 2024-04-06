繼續劈價：和富呎價萬二有找 持貨5年輸5球

二手業主繼續蝕讓賣樓，個別做價更創多年新低。北角和富中心套三房海景單位累劈288萬元轉手，成交呎價約11,619元料屬項目約10年低位，原業主持貨約5年帳面虧損「5球」。

世紀21日昇蔡嘉駿表示，上述單位為1座低層B室，實用面積約1,248方呎，前臨維港海景，去年10月叫價1,738萬元，減價至1,450萬元成交，單位2019年3年以1,950萬元購入，期內帳面貶值約26%，料屬項目近年最大宗蝕讓。

星漣海帳蝕367萬 各區大單位爆蝕讓潮。利嘉閣歐偉基指，馬鞍山星漣海3A座高層B室海景戶，實用面積約1,622方呎，屬四房雙套房設計，累減300萬元後，以2,500萬元成交，呎價約15,413元，約6年帳面損手367萬元。

中原張仲偉表示，何文田集德苑高層A室套三房戶，實用面積約1,346方呎，連車位以1,380萬元沽出，呎價約10,253元，原業主持貨近9年，帳面蝕讓180萬元。

麗寶賣253萬貶25% 中細價樓跌幅明顯。祥益盤嘉茵表示，屯門麗寶大廈低層一房戶，有裝修，減價15萬元，成交價253萬元，呎價約10,202元，約4年帳蝕85萬元，單位貶值約25%。美聯楊浩然稱，大埔新峰花園11座中層F室兩房戶，以595萬元獲承接，原業主在2018年以745萬元購入，帳面跌價約20%。

事實上，市場只有平價盤才有承接。該行黃永財指，大角咀港灣豪庭1座中層F室，劈價130萬元，以870萬元成交，同類型三房海景樓王，做價近5年首見低於「9球」，呎價約14,476元。