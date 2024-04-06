天瀧一周沽9伙 吸金3.8億
臨海新盤交投活躍。由恒基地產(00012)及會德豐地產等6大發展商合作發展，位於啟德跑道區的天瀧，過去一周內錄得9宗成交，吸金約3.8億元。恒基物業代理董事及營業（二）部總經理韓家輝表示，該盤最新招標售出第3座22樓B室三房戶，實用面積1,085方呎，成交價3,660萬元，呎價約33,733元。
HENLEY PARK一客購3戶
同系的啟德HENLEY PARK昨錄得「一客三食」，3個單位皆屬開放式戶，為實用面積250方呎的1B座的G室，成交價介乎532.26萬至535.41萬元，共涉1,601.55萬元。同系旺角利奧坊‧首隅將於下周三起發售8伙，實用面積介乎252至322方呎，戶型涵蓋一房及兩房戶，折實價503.88萬至659.64萬元，折實呎價18,936元起。
此外，山頂歌賦山道15號項目將招標日期第三度延長，安排下周一起至6月30日招標出售。
據悉，物業實用面積18,078方呎，另設花園及庭院，原業主為深圳祥祺集團主席陳紅天或有關人士，被接管後已放售多時。
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