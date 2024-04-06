天瀧一周沽9伙 吸金3.8億

HENLEY PARK一客購3戶

同系的啟德HENLEY PARK昨錄得「一客三食」，3個單位皆屬開放式戶，為實用面積250方呎的1B座的G室，成交價介乎532.26萬至535.41萬元，共涉1,601.55萬元。同系旺角利奧坊‧首隅將於下周三起發售8伙，實用面積介乎252至322方呎，戶型涵蓋一房及兩房戶，折實價503.88萬至659.64萬元，折實呎價18,936元起。