港島新盤66人爭一伙

長實營業部首席經理郭子威稱，對該盤首輪銷售充滿信心，他重申，若銷售反應理想，會積極考慮加推單位，惟售價或有較大幅度上調，部分單位提價空間約10%。該公司營業部助理首席經理楊桂玲指，項目於紅磡置富都會商場進行銷售，是日上午約10時半完成報到後，會隨即作抽籤，場內安排已準備就緒，預計可以容納8,000至10,000人。