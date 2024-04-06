港島新盤66人爭一伙
Blue Coast收2.8萬票 首輪計歷來第三高
港島鐵路盤低開獲市場理想反應。長實集團(01113)的香港仔黃竹坑站港島南岸第3B期Blue Coast，今日上午起展開首輪銷售，公開發售422伙，並已於昨日結束8日的收票，最終收到近2.8萬張入票，躋身本港新盤歷來首輪收票最多的第三位，超額認購約65倍，即平均66人爭購一伙。
長實營業部首席經理郭子威稱，對該盤首輪銷售充滿信心，他重申，若銷售反應理想，會積極考慮加推單位，惟售價或有較大幅度上調，部分單位提價空間約10%。該公司營業部助理首席經理楊桂玲指，項目於紅磡置富都會商場進行銷售，是日上午約10時半完成報到後，會隨即作抽籤，場內安排已準備就緒，預計可以容納8,000至10,000人。
意峰大宅6千萬成交
是日將發售的單位包括80伙兩房戶、215伙「細三房」及127伙「大三房」，折實平均呎價約22,955元，折實價878萬至2,649.4萬元。事實上，Blue Coast首輪收票數字，僅次於同系去年的「票王」油塘親海駅II，以及合作項目青衣灝景灣。
自撤辣後，投資者入市比例增加。英皇國際(00163)的西半山半山捌號，昨以829.12萬元連租約售出31樓B室頂層一房戶，實用面積311方呎，呎價約26,660元，買家為本地投資者，料可享逾3厘租金回報。
大額豪宅交投加快，香港興業國際(00480)的愉景灣意峰，以6,000萬元招標售出2號洋房，實用面積2,023方呎，成交呎價約29,659元。買家可獲一部價值約200萬元的二手高爾夫球車。
MOUNT POKFULAM首推洋房
另外，宏安地產(01243)及錦華實業集團合作的西半山薄扶林道MOUNT POKFULAM，下周二起首度招標發售一座洋房，為薄扶林道86D號，實用面積4,765方呎，設升降機、平台、花園、游泳池及停車位。招標期截至4月30日。
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