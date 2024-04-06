簡訊一覽
●融創中國(01918)今年首3個月合約銷售金額約100億元（人民幣‧下同），按年挫65.83%，每方米均價按年跌10.92%至約11,660元。單計3月份，合約銷售金額約35.1億元，按年瀉64.9%，對應銷售面積按年大跌75.2%。
●長江生命科技(00775)公布，將在美國癌症研究協會年會上，展出兩組分別針對大鼠肉瘤病毒癌基因（KRAS）及細胞程式性死亡-配體1（PD-L1）研究性癌症疫苗的臨床前研究新數據。公司股價昨日曾抽升24.19%，最終全日收漲3.22%，收報0.32元。
●丹麥物流數據分析公司Sea Intelligence的報告指出，由於主要航運公司希望提高準時交貨率，正將託運的貨物由香港轉至其他更新、更大的港口，並將香港由轉口港名單中剔除。部分具競爭力的大型深水港口，如印尼、新加坡及馬尼拉將成為重大受益者，原因是菲律賓有大量半導體行業，相關港口將受惠，香港或承受損失。
●恒大汽車(00708)公布，就紐頓集團股份認購交易及債轉股認購協議的條款修訂尚未取得進一步進展。公司確認，擬議交易及債轉股不再進行。因此公司將不會就此召開股東會。
●佐丹奴國際(00709)公布，昨日起，非執行董事曾安業出任董事會主席，剛成為執行董事的前Adidas高層Colin Melville Kennedy CURRIE則接任行政總裁。
●澳門《娛樂場幸運博彩信貸法律制度》法案完成小組討論，擬本月中交立法會大會審議，或8月生效。法案旨在將博彩貸款資格和責任全交給賭牌牌主，禁止過往疊碼仔貸款給賭客的做法。法案新增行政長官可基於重大公共利益終止賭牌牌主從事信貸業務資格。
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