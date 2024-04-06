●丹麥物流數據分析公司Sea Intelligence的報告指出，由於主要航運公司希望提高準時交貨率，正將託運的貨物由香港轉至其他更新、更大的港口，並將香港由轉口港名單中剔除。部分具競爭力的大型深水港口，如印尼、新加坡及馬尼拉將成為重大受益者，原因是菲律賓有大量半導體行業，相關港口將受惠，香港或承受損失。