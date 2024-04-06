全球企業營運資本需求連升3年

受全球經濟增長疲弱及高通脹夾擊，企業營運和融資成本無可避免上升，更直接推高營運資本需求（WCR）。貿易信用保險公司安聯貿易的最新報告指，去年全球上市公司的WCR相當於76日的營業額，已連升3年，比2022年再多兩日，意味企業短期資金鏈斷裂的風險上升。

資金鏈斷裂風險增 WCR是一家公司的「應收帳款、庫存及預付費用」減去「應付帳款及預提費用」。此項可簡單理解為扣除成本後「未到帳的經營現金淨流入」，WCR對營業額的比率愈高，則可理解為企業被「拖數」的情況愈嚴重，故需要預留更多營運資本以避免資金鏈斷裂。

相對地，應收帳款的周轉日數（DSO）為WCR指標上升的關鍵推動引擎，去年全球上市公司DSO按年增多3日，達到59天，為2008年以來最大增幅。截至去年第四季底止，約42%公司表示DSO已升至60日以上，甚至有6%公司的DSO超過120日。

同時，去年幾乎有一半國家的WCR指標都有所增長，全球平均每5家企業就有兩家的WCR上升。以亞太地區及北美的升幅較顯著，WCR分別相當於81日及70日的營業額，各增3日及一日。

庫存過剩更推高了部分行業的WCR，運輸設備、電子產品及機械設備的營運資本需求，均超過百日營業額的水平，介乎113至114天。其次是紡織品、製藥、金屬和化學品，這些產業的WCR都超過營業額的90天。不過，安聯貿易認為，持續的利潤收縮，正為企業付款條件進一步惡化埋下伏線，尤其是歐洲。