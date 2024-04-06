美傳促ASML限對華提供售後服務

雖然荷蘭首相呂特上月的訪華之旅，一度激發外界憧憬當地半導體設備生產巨頭ASML的對華出口許可會否出現曙光，惟美國政府卻對此嗤之以鼻，且市傳下周將向盟友荷蘭施壓，促請他們進一步收緊對中國晶片製造設備的限制，反映這場「科技壁壘」紛爭未止。

禁中國芯廠買荷蘭設備 據悉，包括負責工業與安全的美國商務副部長埃斯特韋斯（Alan Estevez）、白宮國家安全委員會官員等美方代表團，下周一將同赴荷蘭，與當地官員及ASML的高層會晤，討論對中國晶片製造設備售後服務合約、維修保養服務等事宜之餘，還尋求製作一份名單，以便禁止中國晶片製造廠商購買荷蘭設備。

售後服務對晶片廠的營運非常重要，早在2022年10月，已有美國設備商就因應美國的限制令把維修與裝機的駐廠工程人員撤出長江存儲等中國晶片製造商。

荷蘭外交部發言人證實將於下周一與美方代表團會晤，但沒有透露行程內容，同時指雖然荷蘭與美國合作夥伴關係良好，但各國都必須根據科技和地緣政治動向作出自身決定。

早前撤部分對華出口許可 回顧荷蘭加入了美國的制裁行列，限制對華出口先進晶片製造技術，而前月當地貿易部長范呂文亦表示，由於擔心ASML的設備被中國用於軍事領域，所以決定撤回該公司對中國出口產品的部分許可證。