LG能源預告上季溢利瀉75% 遜預期

南韓車用電池供應商LG能源周五公布今年首季初步業績，表現與三星電子大相逕庭，收入按年跌29.9%至6.12萬億韓圜，經營溢利按年暴瀉75.2%至1,573億韓圓（約9.13億港元），兩項數字均差過市場預期，如無美國政府依據《降低通脹法案》（IRA）給予的稅務優惠，經營虧損316億韓圜。

客戶包括通用汽車（GM）、特斯拉（Tesla）及福士的LG能源，在中國以外的車用電池市場份額為全球第一。

受累電動車銷量增長放緩 業績令人失望，不外乎因為電動車銷量增長放緩。公司今年初公布2023年全年業績時也估計，今年全球純電動車（EV）及插電式混能車（PHEV）的產量增長會由去年的33%降至「20至29%中段」，2025年會重新加速到「30至39%低段」，2024年收入仍會有低單位數的增長。

作為示例，福特汽車因應電動車銷量增長放緩，調整相關車型的生產計劃，於田納西州廠房生產的全新電動皮卡車，交付時間將押後至2026年，之後才逐漸提高產量，「以確保質量」，下一代大型電動SUV（運動型多用途車）於加拿大的推出時間，亦會由2025年押後到2027年。該公司行政總裁法利強調，仍會努力讓電動車業務賺錢，精明地運用資本。

Tesla美減價 遭降目標價 另邊廂，據報Tesla礙於庫存積壓，正在美國減價散貨，後輪驅動型的Model Y減幅達4,600美元。摩根大通表示，Tesla上季交車量遠遜市場預期，真的是反映需求欠佳，降該股目標價11.53%至115美元，比周四收市價低32.79%，評級相當於「沽售」。

日資券商野村估計，電池是一輛電動車成本最高的部分，車企紛紛設法節流下，車用電池生產商今年會相當難捱。南韓Meritz證券分析師盧宇昊（音譯）稱，車用電池供應商去年底開始已經歷出貨量呆滯，鋰、鈷等原料金屬價格低迷的結果，就是電池廠商出貨價受壓。

券商估計，鋰價應該會在今季見底；LG能源早前則估計，氫氧化鋰（LiOH，三元電池用）售價今季平均約每公斤20美元，比2022年末季的高位低76%。