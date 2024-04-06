三星料首季多賺9倍

受惠記憶體晶片漲價 收入或升11% 半導體產業整體情況繼續向好，三星電子昨日公布今年首季初步經營數據，收入料按年增長11.37%至71萬億韓圜，而經營溢利則約6.6萬億韓圜（約382.48億港元），按年大漲9.31倍。市場普遍認為，三星是記憶體晶片漲價的受惠者之一，而近期台灣地震雖然對整體產業鏈影響有限，但某程度上仍然會提振動態記憶體（DRAM）的價格。

作為南韓最大的半導體企業，三星電子的記憶體晶片亦是主要收入來源之一，其DRAM及快閃記憶體（NAND Flash）產品亦因為消費電子市場復甦、人工智能（AI）帶動的數據中心需求等而熱銷。根據早前的消息，三星不久前才把NAND Flash價格上調了兩成，並且已經與包括手機、個人電腦（PC）和伺服器等各個領域的客戶重新議價。

台灣地震提振DRAM價 這輪記憶體晶片加價潮亦因為台灣地震消息而進一步受到各界關注。花旗指出，台灣貢獻了全球DRAM產能的15%，與地震有關的產能中斷，可能會為令晶片生產商在談判供貨合約價格時有更多籌碼。該行估計，本季度的DRAM價格與第一季相比可能會出現雙位數的增長。

話雖如此，市場研究機構TrendForce指出，台灣的DRAM產業基地多集中在北部與中部，各廠已陸續進行停機檢查，儘管檢查尚未結束，但目前為止沒有發現重大的損害。在當地擁有多家工廠的記憶體晶片生產商美光科技（Micron），正在評估地震對公司營運和供應鏈的影響，並將在評估結束後向客戶通報交貨承諾的變化。

至於對大多數大型科技公司而言，更值得關心的是地震會否影響到英偉達（Nvidia）的供應，畢竟目前只有該公司有能力提供最頂尖的AI伺服器晶片，而其產品又是由台積電代工。英偉達方面則表示，在地震過後已迅速與主要合作夥伴台積電取得聯繫，經評估後預計不會對其供應造成任何中斷。

台積電在台灣最大的生產基地都位於台灣島西部，為地震發生地的對角線位置，震後部分工廠曾停產、疏散工人。根據台積電的說法，儘管地震發生後工廠短暫停工，但其晶圓廠在地震發生後10小時內就恢復到之前產能70%水平，而較新的晶圓廠則恢復了80%。

台積電也在聲明中指出，僅有小量設備在地震中受損，但包括極紫外光（EUV）光刻機在內的關鍵設備均未受影響。

德州廠投資規模傳翻倍 今次地震亦使包括美國在內的經濟體更關注供應鏈安全問題，目前美國正不斷推動在本土建設更多半導體生產線的倡議，並且得到各方響應。外媒亦引述消息指，三星電子在美國德州投資建廠的計劃規模，將翻倍至大約440億美元。該投資計劃除了包括建設晶圓廠外，還有一座先進封裝工廠，以及研發中心。

三星電子經營溢利持續反彈