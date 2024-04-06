金價破頂 上望2600關

現貨黃金價格步入破頂時代，周四升穿每安士2,300美元之後，周五晚高見2,324美元再創新高。瑞士亞洲資本董事總經理基耶納（Juerg Kiener）在接受外媒訪問時指出，金價目標將劍指2,600美元。地緣政治、全球主張多極化的趨勢以及國際貿易結構的變化，都是他看好金價的原因，而另一個原因就是各國政府瘋狂印鈔。

亞洲金磚四國增持 黃金被視為傳統的避險資產，也是對抗通脹的潛在工具。地緣政治是為數不少分析師中期看漲黃金的因素，主要考慮到俄烏衝突持續、美國總統大選臨近及主要經濟體可能出現衰退的背景。另一個常被提及的因素是美國聯儲局減息的可能性，今年料減息3次，或引發投資者從債券等固定收益資產撤資，轉移到吸引力較高的黃金。因應聯儲局官員周四發表鷹派講話，金價昨日升幅略為回吐。

基耶納又指，貴金屬市場仍有很多被壓抑的需求，並補充黃金庫存暴跌，使許多衍生品結構面臨風險，如押注金價下跌的機構交易員或要補倉狂買金。同時，他留意到大量黃金正流出西方國家，相對地，亞洲和金磚四國對貴金屬需求增強。各國央行去年陸續增加黃金儲備，支撐了黃金價格。