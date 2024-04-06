局勢緊張 油價5個月高

受中東地緣政治局勢緊張、原油供應緊縮的擔憂等因素影響，國際油價持續上揚。紐約期油周五曾升0.55%，每桶高見87.07美元；布蘭特期油更高見每桶91.26美元，兩者均創下了去年10月以來新高。分析指出，以色列與伊朗的衝突或進一步升級，但目前仍難以判斷對石油供應會有多大影響。

CIBC Private Wealth高級能源交易員Rebecca Babin表示，市場正觀望伊朗對於其駐敘利亞領事館遇襲的回應，並擔心局勢繼續升級。與此同時，石油輸出國組織（OPEC）亦不斷敦促其成員遵守減產協議，使得外界更加關注石油供應緊絀的問題。

雖然中海油服沒有提到該中東客戶的名字，也沒有提供有關此次暫停作業性質的詳細資訊，但據市場消息指，該客戶是沙特阿拉伯國營石油公司沙特阿美。有內地傳媒亦引述消息指，原因是在於沙特阿美的擴產計劃暫時擱置，除了中海油服以外，還有另外多家公司受到影響。