英樓價按月轉跌1% 專家估調整未完

英國住宅樓價連升5個月後斷纜。當地大型按揭公司Halifax公布的樓價指數顯示，全英普通住宅3月樓價按月跌約2,908英鎊或1%，遜於市場預期的升0.1%，較前5個月的升勢逆轉，2月時是升0.3%。專家指出，英國樓價仍有下跌壓力。

按年變動計，3月樓價升0.3%，較2月的升1.6%顯著減速。普通住宅平均樓價上月為28.84萬英鎊（約285.36萬港元）。倫敦仍然是全英最貴區域，3月平均樓價53.99萬英鎊（約533.87萬元），按年升0.4%。北愛爾蘭上月樓價升幅冠全國，達4.3%，平均價19.47萬英鎊（約192.67萬港元）；相反英格蘭東部跌0.9%表現最差，平均售價33.06萬英鎊（約327.1萬港元）。

高息限制負擔能力 Halifax董事Kim Kinnaird對樓價按月轉跌並不感到意外，始終利率在2022年起急劇上升，在借貸成本高企之下，樓價走勢表現是意外地具韌性。她又指，高利率限制了潛在樓宇買家的負擔能力，而正在供樓的業主因之前按揭成本較低，仍未全面感受到利率上升的影響。這意味着樓市仍未全面調整，放盤業主或需要相應減價。另外，相較疫情前，英國樓價已上升約5萬英鎊。

地產代理公司Fine & Country董事總經理Nicky Stevenson認為，春季之初樓宇成交頻繁，或解釋了樓價指數上月按年仍有升幅，但按月下跌表明市場仍有一些動盪。

不過，亦有分析相信，由於通脹趨勢下降，以及勞動力市場緊張，薪資增長仍然強勁，消費信心有所回升，加上一般民眾通常會在較和暖的季節才會換樓，都有助今年餘下時間樓價有機會再度回升。