日酒店房價連漲26個月

受到日圓兌每美元匯率在低位徘徊影響，大批來自歐洲、美國與澳洲的外籍遊客，在今年農曆新年期間湧往日本，導致酒店客房需求增加，日本酒店2月的日均房價為18,915日圓（折合約978港元），比2023年同期大幅漲價25.5%，連升26個月。由於日本賞櫻的旅遊旺季到來，業界人士估計房價升勢還會持續。

平均較疫前貴35% 美國CoStar集團旗下酒店行業分析公司STR數據顯示，農曆新春期間，台灣、香港與東南亞等地區訪日旅客均見增加。單計2月，日本酒店客房均價比疫情前的2019年同月增長了35.3%，日本酒店平均入住率高達75%，較去年同期上升2.9個百分點。日本國家旅遊局表示，2月訪日旅客人數為278.8萬人，比2019年2月高出7.1%。

東京數據分析公司Metro Engines預測，日本酒店日均房價仍會持續攀升。背後原因是酒店業人手不足問題嚴重，不得不調高前台人員和清潔人員的薪資，加上房間用品需求增加等成本負擔提高，使酒店利潤受壓，惟有在調整房價上反映。

除了酒店人手短缺，業內提高酒店房間供應量的進度，亦遇上瓶頸。有當地房地產顧問公司代表指出，本來有許多新酒店計劃開幕，受到建設費用飆高影響，許多酒店建設計劃被迫延遲或中止。若日本的酒店持續供不應求，房價飆漲情況將會加劇。