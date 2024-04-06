Yen創兩周高後倒跌 難轉勢

日央行暗示夏季起再加息 不敵美強勁就業數據 港人短期內仍不乏暢「平円」的機會。日本傳媒昨日刊登對日本央行行長植田和男的訪問，提到他暗示日本夏季起會再加息，一度使日圓兌每美元創下兩周高位。然而，出乎意料地強勁的美國就業數據一出爐，圓匯即掉頭直奔34年低位，完全無視植田的訪問和日本首相岸田文雄「出口術」。基金界相信，圓匯短期內難望轉勢。

植田表示，迄今以大企業為主的「春鬥」（勞資雙方春季薪酬談判）加薪幅度更勝去年，基於中小企調薪會參考大公司，強勁的加薪幅度應該能在一定程度擴大至中小企。以打工仔收入上升，計入食品和能源的名義通脹漸次回落，他相信日本居民消費會好轉。

兩年期債息13載新高 被問到「今年會否再加息」，他的答案是「看數據」，但提到「春鬥的結果會反映在今夏至今秋的物價上」。上月之所以「收水」，原因是覺得撇除進口價格抽升等非經常因素後的「基本通脹」接近日央行的2%目標，「如果機會率進一步上升，就會成為加息的理由」。

就算他用「看數據」含糊回應何時加息的問題，以上兩句話合起來使外界認為「植田相信通脹會在今年稍後進一步上升，可觸發加息」，日本兩年期債息昨日高見0.21厘的13年新高，圓匯則觸及150.81兌每美元，為3月21日之後的新高。

另一方面，首相岸田文雄昨日表示，「不樂見（圓匯）過度波動……一旦過度波動，不排除以任何手段適當應對」，為迄今最高級別官員「出口術」。植田拒評圓匯走勢，但如果貶值過度「對薪酬和物價（互相提高的良性）循環造成不可忽視的影響」，也會成為進一步加息的理由。

然而，上月美國就業數據又一次超乎市場預期，日匯在本港時間晚間應聲倒跌至151.75兌每美元，距離早前的34年低位151.98不遠，每百日圓亦低見5.159港元。英資基金公司勵正投資管理直言，圓匯受壓乃日本政策利率比美國低5厘之多所致，不全是「投機」，日本當局很難阻止，「除非美國大幅減息，否則日圓難望轉強，就算當局入市干預也不令人奇怪」。

野村估末季加0.15厘 就交易員透過掉期押注日央行明年底前加息近0.5厘，勵正亦覺得不現實，「沒有YCC（孳息率曲線控制）不代表息口有上升壓力，況且全球通脹壓力都在下降」。野村亦估計，日央行下次加息會在今年第4季，幅度為0.15厘，之後4季都會按兵不動。

跟隨日圓下跌的還有日股，日經平均指數昨低收1.96%，收報38,992點，原因包括一直貢獻漲幅的東京電子回吐5.6%。日經全周累跌3.41%，為2022年12月之後單周最差表現。

植田和男 每百日圓兌港元近月走勢