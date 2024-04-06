美增職勝預期 10年期債曾上4.4厘 道指高開

美國3月新增非農就業職位30.3萬個，遠勝市場預期的21.4萬個，同月失業率亦回落0.1個百分點至3.8%，反映就業市場依然強勁。

強勁的就業數據進一步淡化減息預期，美國10年期國債孳息率在數據公布後再度抽升，高見4.404厘；而美匯指數亦反彈至104.6。

然而，上月美國居民的每周時薪按年增幅僅4.1%，較前一個月回落0.2個百分點，意味即使就業市場韌性十足，薪酬與物價螺旋式上升的循環已被打破，通脹有望在經濟保持強勁下進一步回落。

美股3大指數早段全線向好，道指曾升154點，報38,751點，標指升35點，報5,182點；以科技股為主的納指升157點，報16,206點。

埃利安憂聯儲幣策太緊 聯儲局此前一再強調會根據最新的數據判斷貨幣政策的走向，惟安聯首席經濟顧問埃利安批評，聯儲局缺乏整體的宏觀戰略，變得似「實況評論員」一樣，但這不應該是聯儲局應該扮演的角色。在他看來，當局可能會再次犯下錯誤，這次是貨幣政策太過緊絀。

事實上，聯儲局內確實有少數鷹派成員主張繼續維持高息政策，今年沒有投票權的明尼阿波利斯聯儲銀行行長卡什卡利表示，如果通脹回落的進展停滯，而經濟增長繼續保持強勁，那麼就沒有必要在今年內減息，此說法與目前市場主流預期6月開始減息的觀點明顯背道而馳。

包括摩根士丹利首席美國經濟學家Ellen Zentner在內，多數華爾街大行都預期通脹會回落，甚至認為聯儲局減息步伐可能會更快，今年內將會減息4次（累計減幅一厘），多過聯儲局內部預測的0.75厘。Zentner認為，通脹下滑的速度會比聯儲局所預期更快。

科技股基金季吸1450億 無論如何，對減息的憧憬都已經成為幫助美國科技股取得強勁表現的主要推手，美國銀行引述EPFR的數據指出，今年首季全球科技股基金共錄得186億美元（約1,450.8億港元）淨流入，為有紀錄以來第三高的季度規模。

該行又指出，上周共有142億美元資金淨流入股票基金，其中約11億美元流入科技股基金；有134億美元流入債券基金，當中97億美元流入投資級別企業債券基金。從數據上來看，資金大規模入市，有機會是因為季末效應引發。