港股交投個半月最少 滙控逆市升2%

內地A股假期休市，「北水」暫停，港股昨日反覆偏軟，恒生指數收跌一點，全日成交較上個交易日少26.22%，至736.31億元，是逾個半月以來最少。總結全周表現，恒指累漲182點或1.1%，延續上周升勢，兩周累計升224點或1.36%。

恒指昨日高開62點，報16,787點，一度升114點，但其後倒跌，最多挫244點，低見16,480點，尾市跌幅收窄，收市報16,723點。國企指數跌11點或0.19%，報5,863點；科技指數失9點或0.28%，報3,450點。

新股短線難復甦 滙控環球銀行及資本市場行政總裁高國揚（Greg Guyett）接受外媒訪問時表示，隨着中國經濟觸底，外國投資者對中國的興趣日漸濃厚。「我們已開始看到一些基金經理重新分配資產」，其他人則表示是時候更加認真地看待中國。

不過，他坦言，儘管流向內地的投資有反彈迹象，但香港低迷的新股市場至少要到今年下半年才可能復甦。現時仍未見到回升的證據，除非二級市場資金流量及興趣增強，否則一級市場不會啟動。

事實上，去年香港的新股集資額跌至逾20年最低水平，錄463億元，今年首季更按年大跌逾三成，至45.72億元，是超過10年來最差。