AEON全年減值虧損撥備倍增

多賺半成 派息48仙 該公司指，儘管貸款及應收款項總額大幅增加，集團已於2月底止的第四財季把減值虧損及減值撥備的上升穩定下來，全年增加2.01億元。

上財年集團純利3.92億元，按年增長4.99%，每股盈利93.67仙，派末期息24仙，全年派息48仙，派息比率51.2%。黎氏指，公司會維持派息比率不低於綜合淨溢利30%的目標，但強調要考慮市場情況、公司表現及現金流等因素，希望有穩定的派息政策。

期內，收入按年升31.8%至16.23億元，其中淨利息收入12.58億元，按年升27.41%；現金透支的需求增加，且多了客戶支付最低還款額，推動手續費及逾期收費大增89.85%至1.26億元。徵收費用及佣金跌1.93%至1.29億元。黎玉光提到，過去一年的長期借貸成本上升，公司會在利率回落後才重新進行長期借貸。

港元一個月拆息5連跌 港元拆息方面，香港銀行公會數據顯示，隔夜拆息報3.96厘，跌1.69點子。與按揭利率相關的一個月拆息報4.46厘，跌4.62點子，連跌5天，並創一個月新低。