啟德新盤明賺實蝕

樓市撤辣為業主提供離場機會，去年才發售的啟德HENLEY PARK，相隔只有半年多已錄首宗二手轉讓個案，雖然原業主帳面力保不失，惟扣除使費料仍需損手。

市場消息指出，項目1A座低層L室，實用面積約476方呎，原以約1,070萬元放售，減價後於上月以約1,043萬元售出，呎價約21,912元。資料顯示，原業主於去年7月才以1,034.82萬元向發展商購入上址，持貨約8個月帳面僅賺約8.18萬元，只升值約0.8%，扣除持貨開支料明賺實蝕。HENLEY PARK去年第四季才入伙，區內代理透露，該盤目前只有約3個二手放盤，叫價一般比購入價高約一成。

市場跌價成交續現，世紀21聯誠謝寶昭稱，藍田滙景花園16座中層E室，實用面積約720萬元，套三房設計，上月以980萬元放盤，最後減價80萬元，以900萬元沽，呎價約12,500元。資料顯示，該座低層同室單位於2021年初做價達1,045萬元，反映最新成交約3年跌價約145萬元。

康樂園銀主洋房2000萬售 鰂魚涌華蘭花園亦有相類情況，市場消息稱，該盤芝蘭閣中層B室，實用面積約386方呎，成交價約570萬元，呎價約14,767元。同座一個低層B室，面積坐向相同，2021年售價曾錄755萬元，相比下是次個案亦大幅跌價約185萬元或約24.5%。

消息透露，大埔康樂園第3街雙號銀主洋房以約2,000萬元易手，呎價僅約7,937元屬居屋價。該洋房實用面積約2,520方呎，附有2,866方呎花園，據了解，洋房原業主於2015年以約4,200萬元購入，現貶值逾52%。