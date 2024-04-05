豪宅市況：紅山半島分層戶租值跌5%

儘管去年整體租金上升，惟個別傳統豪宅應課差餉租值卻逆市向下，其中，去年因暴雨而爆出僭建風波的大潭紅山半島，項目分層單位及洋房本財政年度租值均出現下調，減幅多達半成。

差餉物業估價署資料顯示，該項目2座一個低層分層戶，應課差餉租值由上年度約41.79萬元，下跌約5%至最新約39.69萬元，為近3個財年首次下跌。至於項目一座單號洋房，租值亦按年縮減約3.5%，本年度報逾99.8萬元。

富滙豪庭連挫兩年 此外，中半山富滙豪庭租值同樣出現較顯著跌幅，該盤1座一個低層單位，今個財政年度應課差餉租值約79.08萬元，相比上年度約83.22萬元，按年下挫約5%，並為連續兩年下跌。

部分新界區洋房項目本年度租值也有下調情況，大埔康樂園東路一座雙號洋房，應課差餉租值由上年度約64.92萬元，下調約4.6%，跌至最新61.92萬元。

不過，亦有部分市區分層豪宅項目租值上升。據差估署資料，九龍站漾日居7座中層單位，相關租值按年上升約5%至約36.75萬元。至於九龍塘畢架山一號6座低層戶，最新租值約49.62萬元，亦較去年增加約3%。

本年度個別傳統豪宅應課差餉租值下調