產經

豪宅市況：紅山半島分層戶租值跌5%

去年因暴雨而爆出僭建風波的大潭紅山半島，其應課差餉租值逆市向下。 去年因暴雨而爆出僭建風波的大潭紅山半島，其應課差餉租值逆市向下。
去年因暴雨而爆出僭建風波的大潭紅山半島，其應課差餉租值逆市向下。
儘管去年整體租金上升，惟個別傳統豪宅應課差餉租值卻逆市向下，其中，去年因暴雨而爆出僭建風波的大潭紅山半島，項目分層單位及洋房本財政年度租值均出現下調，減幅多達半成。
差餉物業估價署資料顯示，該項目2座一個低層分層戶，應課差餉租值由上年度約41.79萬元，下跌約5%至最新約39.69萬元，為近3個財年首次下跌。至於項目一座單號洋房，租值亦按年縮減約3.5%，本年度報逾99.8萬元。
富滙豪庭連挫兩年
此外，中半山富滙豪庭租值同樣出現較顯著跌幅，該盤1座一個低層單位，今個財政年度應課差餉租值約79.08萬元，相比上年度約83.22萬元，按年下挫約5%，並為連續兩年下跌。
部分新界區洋房項目本年度租值也有下調情況，大埔康樂園東路一座雙號洋房，應課差餉租值由上年度約64.92萬元，下調約4.6%，跌至最新61.92萬元。
不過，亦有部分市區分層豪宅項目租值上升。據差估署資料，九龍站漾日居7座中層單位，相關租值按年上升約5%至約36.75萬元。至於九龍塘畢架山一號6座低層戶，最新租值約49.62萬元，亦較去年增加約3%。
本年度個別傳統豪宅應課差餉租值下調本年度個別傳統豪宅應課差餉租值下調
本年度個別傳統豪宅應課差餉租值下調
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