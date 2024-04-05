一手撻訂3月破百宗
剛過去的3月新盤成交量急增至逾4,100宗，期間一手終止買賣合約個案亦隨之而上升。上月錄得破百宗交易屬再未有進展或終止交易，不僅較2月約14宗增加超過6倍，更屬2013年一手銷售新例後的新高。
涉及交易額16億
據本報統計，上月錄得至少104宗取消交易，涉及的交易總金額逾16億元，當中28宗為買家於3月簽署臨時買賣合約後，同月隨即放棄交易。其中，恒基地產(00012)的紅磡BAKER CIRCLE‧ GREENWICH佔6宗。
其次是路勁地產等發展、同屬港島南岸的第1期晉環，上月亦錄得約11宗同類個案。由信置及會德豐地產等4大發展商合作的西南九龍維港滙系列則佔10宗，信置的旺角ONE SOHO有8宗。
取消交易個案涉及金額最大個案，為大鴻輝興業的何文田加多利峯，項目的28樓及29樓複式單位A室，實用面積2,140方呎，三房連書床間隔，附設826方呎天台，曾於2019年3月連車位以8,000萬元雙破頂價售出，當時呎價約37,383元，惟已在上月初取消交易。
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