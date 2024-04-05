新盤概況：Blue Coast超購55.8倍 內地客佔逾三成
港島鐵路新盤認購反應熱烈，消息指，長實集團(01113)香港仔黃竹坑站港島南岸第3B期Blue Coast首輪銷售，截至昨日暫累錄約2.4萬張入票，為繼去年8月同系油塘親海駅II後，錄最多票數的新盤，凍結資金約24億元，以明日首輪發售422伙計，超額逾55.8倍。
集團營業部首席經理郭子威表示，項目今日截票，預計首輪銷售後隨即提價加推，而項目四房單位則有機會於次輪銷售時招標推出。公司營業部助理首席經理楊桂玲稱，參觀人士當中內地客比例有所上升，昨已增至超過三成。
而毗鄰的港島南岸第2期揚海昨重售兩伙，分別為1B座7樓E室及2B座30樓B室，以1,394.16萬元及16,40.09萬元沽出，售價較2021年9月時低約13.1%及約14.3%。
大手客繼續搶攻新盤市場，華潤置地（海外）及保利置業集團(00119)合作的啟德澐璟昨連沽5伙，套現逾1.2億元，包括有買家「一客三食」掃入項目6座36樓全層3伙，涉額9,203.13萬元。
信和置業(00083)等4大發展商合作的西南九龍維港滙III昨亦售3伙，均為實用面積525方呎的兩房戶型，售價介乎1,300.86萬至1,313.9萬元，呎價約24,778至25,027元。據悉有兩伙由同一組買家購入，涉及2,621.32萬元。
天瀧撤辣後套7.6億
此外，恒基地產(00012)及會德豐地產等6大發展商合作發展的啟德天瀧，撤辣後已沽19伙，套現逾7.6億元。該兩家發展商今年銷售成績理想，恒地旗下樓盤錄1,227宗成交，沽貨量最多。會德豐地產則吸金最多，銷售額近91億元，涉及815宗成交。
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