新盤概況：Blue Coast超購55.8倍 內地客佔逾三成

集團營業部首席經理郭子威表示，項目今日截票，預計首輪銷售後隨即提價加推，而項目四房單位則有機會於次輪銷售時招標推出。公司營業部助理首席經理楊桂玲稱，參觀人士當中內地客比例有所上升，昨已增至超過三成。

而毗鄰的港島南岸第2期揚海昨重售兩伙，分別為1B座7樓E室及2B座30樓B室，以1,394.16萬元及16,40.09萬元沽出，售價較2021年9月時低約13.1%及約14.3%。