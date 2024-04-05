上月蝕讓440宗 歷來最多

按月飆1.5倍 將軍澳重災 撤辣後樓市升溫，帶動交投全速向上，惟旺市不旺價，蝕讓成交同時癲升。綜合市場資料，3月出現至少逾440宗帳面貶值個案，料創有紀錄單月新高，按月勁升逾1.5倍，其中，將軍澳佔逾110宗最多，元朗亦錄至少68宗，部分「97貨」都要蝕賣。

資料顯示，2月二手市場出現至少172宗貶值個案，3月再大增至少270宗，期內蒸發樓價金額高逾6.7億元。撤辣後短線沽貨個案開始出現，市場有至少6宗屬2023年才購入的跌價成交個案，而2021年或以後購入的貶值成交亦佔約14%。

樓價持續「尋底」，上月市場再現至少兩宗1997年入市仍要跌價買賣。包括深井浪翠園一個高層單位，當年以700萬元購入，持貨約27年，最新成交價跌至579萬元，期內貶值約17%。

個別屋苑貶值逾四成 樓市氣氛轉旺，惟蝕賣單位帳面損手幅度未見收窄。3月出現至少23宗貶值幅度達30%或以上的成交，其中3宗更超過40%，而特色戶跌價情況最嚴重。鰂魚涌MOUNT PARKER RESIDENCES高層戶以7,950萬元成交，較2016年約1.39億元購入價，帳面跌價逾42%。啟德龍譽複式戶上月初以2,000萬元登記轉手，較4年前入貨價低逾45%。

各區二手交投急增，以將軍澳為例，上月錄逾350宗買賣，當中佔約30%或逾百宗屬跌價成交，其中，日出康城屋苑佔逾60%，蝕幅最大為約29%，為區內晉海II單位，成交價818萬元。而元朗3月都錄187宗二手買賣，創近3年新高，期內貶值成交比例亦高逾36%，錦田北PARK YOHO系列佔逾10宗。屯門則出現至少56宗同類個案。

事實上，10大藍籌屋苑繼續出現多宗低於購入價的二手轉讓，即使為樓市指標的鰂魚涌太古城都有至少7宗，其中4宗蝕幅更逾20%。細價盤沙田第一城及天水圍嘉湖山莊，分別出現至少7宗及6宗個案。

中原地產亞太區住宅部總裁陳永傑表示，撤辣後市場交投暢旺，上月二手住宅買賣料有約4,500至5,000宗，該行樓價指數亦已從低位回升，預計本月二手交投可維持高水平，料可錄約4,000宗，相信蝕讓個案仍會繼續出現，惟蝕幅將會有所收窄。

事實上，樓價與近年高位仍有很大差距，近日市場不時出現蝕讓個案。利嘉閣鄧達榮稱，將軍澳新都城2期11座高層A室，實用面積約441方呎，兩房間隔，以635萬元售出，呎價約14,399元。原業主2021年10月以約770萬元買入單位，持貨約兩年半，帳面虧損約135萬元或約17.5%。

上水中心兩年半輸19% 此外，美聯麥偉成指出，上水中心1座中層F室，實用面積約342方呎，成交價約435萬元，呎價約12,719元。據悉，單位約兩年半貶值約105萬元，幅度約19.4%。

3月部分蝕幅較大二手成交