港島居屋王首期21萬

白居二客入市 勢帶旺交投 新一批白居二買家3月中獲發批准信，並陸續申請購買證入市，加上放寬按揭擔保期措施，料進一步帶動未補價第二市場交投加速向上。樓價已由高位回落，港島區居屋樓王身價大跌，兩房單位入場首期僅約21.5萬元起。

港島：康山10放盤 430萬入場 鰂魚涌康山花園坐落港島東中心點，毗鄰藍籌屋苑太古城及康怡花園，並設有商場、戲院及大型日式百貨公司等生活配套，加上鐵路站出口直達項目，向來是全港居屋樓王之一。早於2020年期間，屋苑實用面積約592方呎的三房單位，第二市場成交價最高曾達813萬元。

由於屋苑樓齡已約37年，按揭擔保期放寬前，至少先付樓價三成首期才可入市，加上放盤罕有，今年3月才錄首宗第二市場買賣，同月相關放寬擔保期措施推出，即錄至少6宗成交，有實用面積約431方呎的兩房單位，成交價下跌至315萬元，創屋苑逾12年新低，而三房成交價同期也挫至438萬元。

中原楊文傑稱，屋苑現有約10個放盤，入場費約430萬元，單位為2座低層兩房戶，實用面積約484方呎，每方呎叫價約8,884元。上述放盤的首期由129萬元降至最低約21.5萬元。最近該盤5座極高層三房戶，實用面積約592方呎，售560萬元，呎價約9,459元。

雅濤閣叫價448萬起 港島南區海景居屋王黃竹坑雅濤閣，2021年三房全海景單位成交價達875萬元，呎價高達15,191元。惟屋苑三房單位今年初成交價已回落至最低510萬元，以該單位實用面積約591方呎計，呎價約8,629元。

該行吳敬彰指，屋苑現有逾30個第二市場放盤，兩房及三房單位各佔近一半，入場費448萬元，單位為4座中低層兩房戶，實用面積約422方呎，望海景，有裝修。另2座高層三房戶，實用面積約577方呎，可望山景及海景，同樣有裝修，現以608萬元放售。

九龍：富榮每呎九千元有找 旺角富榮花園已補價自由市場做價過往屢破千萬元，其位置鄰近奧運站，第二市場單位向來都有捧場客，2021年中屋苑同類市場三房單位，做價曾達836.8萬元的高位。屋苑3月錄至少4宗成交，其中3座低層C室三房戶，實用面積約592方呎，成交價580萬元，較高位回落約30%。

世紀21家天下黎振傑表示，撤辣後屋苑的查詢及睇樓量都明顯增加，部分白居二客取得批准信前亦已提早睇樓，惟私樓及新盤開價同時回落，已吸走個別白居二客轉投，餘下公屋綠表客或白表家庭客就主攻三房單位，令近月成交都以該類大單位為主。

他又指，由於交投升溫，屋苑放盤增加，包括移民盤，2月底起平均每星期都收到兩至3個新放盤，現有逾30個買賣盤，撇除另類單位，兩房叫價約400萬元起，較受追捧的三房戶入場費530萬元，單位為18座低層戶，以實用面積約592方呎計，每方呎開價約8,953元。

慈愛苑呎嗌7431元 東九龍的慈雲山慈愛苑是區內轉流量最高的屋苑，在2016年全年錄近70宗買賣，但隨着按揭年期縮短，加上同區新居屋二手盤搶客，去年交投跌至僅約43宗。

富誠地產潘祖兒稱，自新一批白居二客收到批准信的首個周末，全區第二市場睇樓量大增約70%，受惠新放寬措施，睇樓屋苑不再局限於新居屋，慈愛苑以往最受同區公屋分支家庭追捧，由於屋苑配套具規模，亦獲外區客垂青。他指，3月屋苑錄至少3宗買賣，現時放盤約40至50個，入場費約298萬元，單位為C座中層戶，實用面積約401方呎，兩房間隔，呎價僅約7,431元。

新界：富寶最平開價265萬 馬鞍山富寶花園於1993年落成，樓齡已超過30年，受惠按揭擔保新措施，第二市場交投升溫。世紀21奇豐莊瑞生表示，雖然屋苑位置與鐵路站有約10分鐘步程，但該盤三房單位樓價目前仍是「4球有找」，同價格區內只可購買兩房單位，故新措施落實後，近期特別受同區公屋客歡迎，佔客源中約60至70%。

事實上，屋苑3月已錄至少3宗買賣，三房做價更跌至「2字頭」都有交易，成交單位為12座低層B室，實用面積約591方呎，以約290萬元售出，呎價約4,907元，貼近公屋價位。

莊又指，早由2月開始至近日，馬鞍山第二市場睇樓量累升約50%，當中包括白居二中籤人士，富寶花園現有約20個買賣放盤，最低叫價265萬元起，為實用面積約431方呎的兩房放盤，另外，10座低層三房單位，實用面積約591方呎，僅以約318萬元放售，呎價約5,381元。

兆麟苑三房呎價$5415 屯門龍門居及富健花園向為區內最受捧居屋，放寬按揭擔保期後，兆麟苑即成同區另一個被搶購的目標。祥益黃慶德指，屋苑入場門檻較低，3月已錄至少4宗二手買賣，平均實用呎價約6,339元。

他稱，新計劃推出前，入市兆麟苑所需首期較多，屋苑交投並不活躍，項目買家以區內客為主，佔約60至70%，物色三房單位。現有約40個買賣放盤，兩房叫價約265萬元起，三房則約300萬元，單位為J座低層戶，實用面積約554方呎，每方呎開價約5,415元，首期最少僅15萬元。

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