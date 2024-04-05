簡訊一覽

●台積電昨公布，台灣廠房的極紫外光（EUV）光刻機皆無受損，所有晶圓廠設備的復原率超過80%，工地亦已復工。

●英偉達（Nvidia）供應商、南韓記憶體大廠SK海力士宣布，斥資38.7億美元（約301.86億港元）在美國建設首座晶片封裝廠，預計於2028年投產，該工廠將包括一條先進的晶片生產線，用於批量生產下一代高頻寬記憶體（HBM）晶片。

●加密貨幣做市商GSR Market獲新加坡金融管理局批出大型支付機構牌照（MPI），意味獲准在監管框架內在當地開展現貨場外交易和做市服務。

●富豪汽車（Volvo Cars）公布，受惠其全電動小型運用型多用途車（SUV）推出，3月份汽車銷量達78,970輛，按年增長25%，創單月銷售紀錄，首季銷量按年升12%。