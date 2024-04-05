簡訊一覽
●英國競爭和市場管理局（CMA）公布，將深入調查長和(00001)旗下電訊公司3英國與同業Vodafone英國合併，納入深入競爭調查，預計9月18日完成。基於目前掌握的資訊，預計「將大幅削弱英國一個或多個市場的競爭」。兩企聯合聲明說調查是預期之內，符合交易完成的時間表。
●比亞迪股份(01211)在社交平台發布旗下首款皮卡車型的「官方諜照」，並且計劃在今年稍後時間推出首款電動皮卡車，而旗下中型至全尺寸皮卡是「為全球市場開發」。
●台積電昨公布，台灣廠房的極紫外光（EUV）光刻機皆無受損，所有晶圓廠設備的復原率超過80%，工地亦已復工。
●英偉達（Nvidia）供應商、南韓記憶體大廠SK海力士宣布，斥資38.7億美元（約301.86億港元）在美國建設首座晶片封裝廠，預計於2028年投產，該工廠將包括一條先進的晶片生產線，用於批量生產下一代高頻寬記憶體（HBM）晶片。
●加密貨幣做市商GSR Market獲新加坡金融管理局批出大型支付機構牌照（MPI），意味獲准在監管框架內在當地開展現貨場外交易和做市服務。
●富豪汽車（Volvo Cars）公布，受惠其全電動小型運用型多用途車（SUV）推出，3月份汽車銷量達78,970輛，按年增長25%，創單月銷售紀錄，首季銷量按年升12%。
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：