道達爾：能源轉型推高電價

他批評，一個政府如果連這一點都不知道，就涉嫌「誤導性銷售」能源轉型，又說一部分政府和環保人士「天真」，以為可以在可再生能源供應變得充足之前就縮減石油及天然氣產量。

潘彥磊又稱︰「我知道有人在說，可再生能源（成本）便宜了，（電力）價格會隨之降低……我們可不這樣想，因為可再生能源（供電）斷斷續續（指風力和陽光時強時弱）代表效益較低」，直言能源轉型會令電價永遠處於一個較高的水平。

不可為環保犧牲回報 他強調，不能為投資能源轉型犧牲回報，「油氣業務要繼續強大，人們是因為這才買你的股票」，而且是發展新能源的資金來源，所以2030年為止，道達爾每年油氣產量都會增長2至3%。