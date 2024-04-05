拜登無限期停批LNG碼頭捱轟

激進環保分子之所以能興風作浪，跟一些左派政客投懷送抱不無關係。所講的是美國總統拜登早前決定無限期停批液化天然氣（LNG）出口碼頭，惹油氣業界炮轟，德州第16個州還入稟尋求推翻當局停批LNG出口許可。

蜆殼斥損害企業信心 儘管有報道指，拜登政府之所以作出如此決定，源於早前一篇學術論文指，甲烷（天然氣）的碳排放不輸煤炭。不過，市場也普遍認為是博連任的拜登，想拉攏當年有份捧他上台的「環保友」，因為這些人覺得這些基建阻礙社會「搣甩」化石燃料。

蜆殼（Shell）批評，油氣行業是全球能源體系的支柱，華府此舉就算不至於在短、中期內衝擊LNG的供應，也會損害企業信心。該企去年有一半利潤來自天然氣，擬於2030年前把LNG產量提高20至30%，批評拜登政府「令人質疑美國的LNG供應有多安全穩定。」

埃克森美孚財務總監米克爾斯亦批評「減少供應可以替代煤炭的美產天然氣，對世界擺明不是好事吧。」其美國同行雪佛龍的原財務總監布雷伯表示，出口LNG既可創造職位，亦有助縮減美國的商品貿易赤字，更可以幫助盟國，又能環保。

英媒則引述歐盟官員報道，華府已事先知會他們停批LNG碼頭，短、中期內不會威脅歐盟的能源供給。美國能源部長格蘭霍姆稱，已批准的LNG出口不會受影響，也不會影響供應能源給盟國的能力，但美國近年LNG出口大增，權衡再增加是否符合公眾利益才算負責任。日前有消息指，當局對於放寬LNG出口限制，換取國會支持撥款援助烏克蘭持開放態度。