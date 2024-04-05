相關主題ETF爭相上市

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內地國企改革與中特估相關進程

「中特估」全名是「中國特色估值體系」，是由今年2月遭免職的前中國證監會主席易會滿提出的一個概念，意思是透過發展符合中國國有企業特點的估值方法，以提高它們在金融市場的估值，隨之而來的中特估概念，也就成為中港兩地股市炒作的新題材。

事緣近年中國資本市場氣氛低迷，上市國企的估值比民企股來得更低，上海證券交易所總經理蔡建春直言，國企估值偏低，利用資本市場融資的能力受到限制。

2022年11月，易會滿在金融街論壇年會提出「探索建立具有中國特色的估值體系」，指企業的估值反映了金融市場對上市公司的認可程度，國企既需要提升核心競爭力，還需要讓市場更好地認識企業的內在價值。

中港股一度熱炒 易氏於去年中證監系統工作會議再次提及建立中特估，提出「逐步完善適應不同類型企業的估值定價邏輯和具有中特估體系；同年重申將完善綜合監管機制，推動上市公司提升治理、競爭、創新、抗風險及回報能力，以加強中特估的內在基礎。

為配合國策的「祝福」，多個以投資中央企業為目標的交易所買賣基金（ETF）於去年5月上市，恒生指數公司亦於同年次季推出「恒指中國央企指數」和「恒生港股通中國國資央企指數」，追蹤於香港上市的中央企業表現，一度出現所謂中特估行情。而今年1月內地多個財金部門推出振興資本市場措施，兩地股市反彈，資金再次追捧央企股份，被喻為「中特估2.0」行情。