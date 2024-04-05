A股首季募資縮63% 全年恐不足兩千億

2024年第一季內地新股分布

儘管內地上海證券交易所及深圳證券交易所「冧莊」，再包辦2023年全球集資排名首兩位，惟今年首季明顯轉冷，集資只得236.19億元（人民幣‧下同），按年大減63.7%，為2016年第二季以來最差季度集資表現。有分析認為，在當局階段性收緊上市發行下，滬深兩地全年新股集資活動將不及去年，但北京證券交易所受惠政策措施支持，將成為A股新股市場的新亮點。

去年僅313企掛牌 減26% 綜合滬、深、北三地交易所去年新上市活動表現，全年共錄313隻新股上市，合共集資3,564億元，按年分別跌26%及39%。踏入今年，情況明顯轉差，首季僅得30宗新上市，按年少38宗，為2018年第四季以來最少。值得留意的是，上海科創板於2019年6月才開板。因此，無論宗數或集資額，表現更差。

其中，上海證券交易所錄7宗新股，集資91.27億元，而科創板只得4隻新股，集資57.04億元。深圳證券交易所主板及創業板有3宗及8宗新上市，分別集資21.81億元及48.98億元。北交所則有8隻新股，籌17.09億元。

會計師行羅兵咸永道預期，內地A股今年僅錄200至240宗新上市，集資總額1,600億至1,900億元。該行市場主管合夥人梁偉堅表示，在全球資本市場發展趨緩的大環境中，滬、深、北交易所的申報情況仍然熱鬧，隨着全面註冊制的推進，將帶動中國資本市場。

該行中國科技行業主管合夥人倪靖安預計，今年內地新股市場將支持科技創新、先進製造、綠色發展和中小企業相關的企業，特別是中小企，相信北交所在直接上市的新制度推出後，申報到北交所的企業，無論從數量、盈利水平或是科技含量而言，都將會有明顯的提升，今年會是北交所快速發展的時期。

另有一間會計師行認為，A股新股市場將會繼續以科學合理的方式進行常態發行，全年共錄得260至330宗新上市，集資2,670億至3,170億元，而北交所在一系列政策支持下，或將吸引更多新股上市發行，全年將有90至120宗，共集資180億至240億元。

過去10年內地新股季度發行情況