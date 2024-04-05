港新股集資10年低

首季僅12企上市 會計師：仍待資金回流 香港新股市場仍然冷清！據本報統計，今年首季僅錄12宗新股上市，按年少6宗；集資總額按年大跌31.75%至45.72億元，逾10年以來最差。有業界人士認為，本港應解決股市流動性的問題，同時亦要增加市場的吸引力，例如思考如何引進不同資金。

會計師行安永亞太區上市服務主管蔡偉榮接受本報專訪時表示，由於外圍不明朗因素未有消除，加上香港股票市場「冇乜起色」，而且樓市表現一般、市場缺乏投資主題以信心不足等多重打擊下，相信「仍要捱打多一段時間」，直至資金重返香港市場。

引入家辦助擴大資金池 他強調，香港市場不是無吸引力、無競爭力，整體基礎仍然是好，近年亦有不少利好政策出台，惟需要給予時間發揮作用。

如何吸引資金來港是大命題，蔡氏指，「錢能吸錢」，樂見政府積極吸引家族辦公室來港，因家辦能帶來龐大資金，也有利香港匯聚全球資金，擴大本港資金池，當資金池愈大，可能性就會愈多，包括吸引企業上市。

他又指，中國資金龐大，而且不少外資也希望得到中國的資金，若能為其提供更多便利和支持，相信也帶動資金流。個人建議，適度放寬滬深股通的入場門檻，讓更多中國的投資者能參與香港市場。

另有從事新股活動逾20年的業界人士直言，最大主因是欠缺外資，息口高企無疑是一大因素，還有是中美關係持續緊張，令部分美資不敢投資於香港市場，而最重要是「投資港股會輸錢，不斷輸，又何談投資興趣？若氣氛一日不改善，也難有大量新股」。

近年不時傳出投行、律師行出現裁員潮，蔡氏坦言，新股市場疲弱下，整個產業鏈也受影響。始終商業公司要衡量成本，未見到市場好轉時，削減人手是無可厚非。過去也曾出現類似情況，惟有趣的是，當市場一出現好轉信號，「又會嘭嘭聲請番人」。

藉激活港股增強吸引力 不過，另有投行人士認為，在息口回落及外圍環境變好之前，香港「應該要自強、不能等運到」，做好兩手準備作應對，「是否可以思考如何刺激港股流動性，讓股市表現好啲，資金有番啲信心？」，坦言現時「靜到不能再靜，未見過咁靜」，若情況持續下去，不敢想像未來景況。

他透露，有不少中小型企業見港股低迷，但美股市場持續做好，而選擇到美國掛牌。雖然企業也會用到香港的專業服務，但一定不及在港上市的多。

港新股市場近10年集資表現 2024年第一季新股之最