美新領失業救濟多過預期 道指高開294

美國上周首次申領失業救濟人數為22.1萬人，多過市場預期，截至前周止持續申領人數為179.1萬人，少過預期。美股3大指數周四早段表現靠穩，道指曾升294點，報39,421點；標指升43點，報5,254點；納指升173點，報16,451點。

亞馬遜雲服務或裁數百人 雖然美國整體失業率仍處於相對低位，人工智能（AI）的熱潮亦創造了更多的就業機會，但大型科技企業依然不斷裁員，試圖簡化架構以提升競爭力。亞馬遜最賺錢的雲服務部門─亞馬遜網絡服務（AWS）正對其實體店技術和銷售及行銷部門進行裁員，預計將減少數百個職位。

其他企業消息方面，以牛仔褲品牌Levi's為主的Levi Strauss & Co.公布截至2月25日止財政季度業績，季內收入15.58億美元，按年跌7.75%；經調整純利1.03億美元，按年減少23.7%。該公司重申其業績指引，即截至11月底止2024財政年度收入增長介乎1至3%。

財務總監Harmit Singh表示，公司業務狀況於首季有結構式的改善，並有信心下半財年收入恢復到中單位數的增長。他又提到，由於生產成本下降以及產品組合變化帶來的利好作用，上財季毛利率按年增加了2.4個百分點至58.2%。該公司股價早段曾升17.84%。

黑莓上財季收入增14% 已經轉型為網絡安全及軟件設計公司的黑莓（BlackBerry）亦公布了截至2月29日止第四財季的業績，季內收入1.73億美元，按年增長14.56%；經調整純利3,100萬美元，按年由虧轉盈，勝過市場預期。行政總裁John Giamatteo表示，網絡安全部取得了穩步進展，年度經常收入（ARR）按照3%的速度穩步增長。

展望本財季，該公司預期收入介乎1.3億至1.38億美元，相當於按年減少64.07%，主要由於去年同期錄得出售專利的收入。黑莓股價早段曾升3.56%。