官員估僅末季減息 鮑威爾：睇經濟

鮑威爾

市場對美國聯儲局減息預期降溫之際，局內多名官員繼續「一手軟、一手硬」開腔談及美國年內減息的時間。其中，今年有投票權的亞特蘭大聯儲銀行行長博斯蒂克估計，聯儲局只會於末季減息一次；聯儲局主席鮑威爾則稱尚有時間評估經濟數據以決定是否減息，倘若經濟發展總體符合預期，聯儲局基本同意在今年某個時間減息。

綜合兩人觀點，不外乎是聯儲局轉軚與否視乎美國通脹上落速度。博斯蒂克「放鷹」指當地生產力強勁、供應鏈反彈以及勞動力具彈性，都表明通脹下降的速度將較預期慢。

金價首次突破2300美元 3月份美國ISM非製造業指數創3個月來最弱升幅，紓緩市場對聯儲局延後加息的憂慮，現貨金周四首次突破每安士2,300美元，高見2,304.96美元；現貨白銀亦升至每安士27.33美元，是2021年中旬以來最高。

著名美國對沖基金經理、Greenlight Capital創始人艾因霍恩則揚言，「聯儲局今年一次減息的機會都無」，凍息是礙於聯儲局控制不了通脹，亦可能令經濟受壓，所以正增加對黃金投資，更何況美國貨幣和財政政策偏向寬，勢必導致赤字。他主理的基金不僅長期積極買入全球最大黃金交易所買賣基金（ETF）SPDR Gold Shares，還有實體黃金。

而鮑威爾於出席史丹福大學的演講提及，要判斷近日高於預期的通脹數據是否個別情況，現時是為時過早。他又指，雖然近期就業增長和通脹數據均高於預期，但並未實質改變總體情況及聯儲局看法，並指當局在大選年制訂貨幣政策不受政治因素影響。

亞股強勁 印度創新高 減息預期亦刺激亞太區股市昨日表現強勁，日經平均指數全日升321點或0.81%，收報39,773點；東證指數升25點或0.94%，報2,732點。印度股市更再創歷史新高，孟買SENSEX 30指數即市曾見74,501點；南韓首爾綜合指數收報2,742點，升35點或1.29%。澳洲普通股指數收報8,072點，升38點或0.48%。