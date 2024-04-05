蔡崇信︰中國仍是世界製造業強國

蔡崇信

2月美貿赤縮2.4% 剛好美國昨晚公布，今年首兩個月對華商品貿易逆差按年縮1.3%至436.04億美元，中國貨佔美國進口貨值比重按年跌0.55個百分點至13.63%，墨西哥按年升0.79個百分點至15.76%。2月份美國貿易赤字按年縮2.4%至689億美元，出口按年升4.8%至2,630億美元，進口按升至3.2%至3,319億美元。

不過，蔡崇信接受挪威主權財富基金訪問時表示，儘管部分公司將供應鏈移至越南或墨西哥，但這些地方的人口、土地面積都不如中國，故無法取代中國作為世界製造中心的地位。

不時有中資企業成為中美兩國角力的戰場。被問到經營時要考慮甚麼地緣政治因素，他指出，阿里注重合規，不單單在於中國市場，而是全球市場。首要是理解所有的規則，要確保公司遵守法律及各地的政策，以防違犯監管，並引起政客的注意。

他強調，阿里代表不同國家的企業做了很多生意，貿易是雙向的。舉例指，每年向中國消費者銷售逾600億美元的美國產品、約140億歐元的法國產品、70億歐元的德國產品，在這背景下，世人能更易理解阿里是怎麼的公司，「而非你只是一家試圖用廉價中國產品充斥市場的中資公司」。

對於美國收緊中國入口晶片和相關技術，蔡氏坦言，這影響雲計算、高階運算業務，並在中短期持續影響業務，但長遠中國可以自己製造高階圖像處理器（GPU），而目前中資企業的晶片存貨可支持人工智能（AI）大模型未來18個月的訓練需要。

他認為，相較美國，中國目前在AI發展，落後於最頂尖的AI大模型約兩年。阿里作為雲計算公司，發展AI是必須的，強調具有自家建立的大語言模型（LLM）非常重要，將支持其雲業務，而且電商是應用最多AI的地方。

阿里落後 待恢復士氣 另外，蔡崇信提到，在過去幾年「阿里落後了」，並已架構重組、改變戰略。同時承認，經歷新冠疫情、行業競爭、監管及罰款等，公司「過去3年的士氣不好」，但相信找回方向後，便會恢復士氣。