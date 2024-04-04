人幣積極穩預期 信心戰將迎拐點

今年美國貨幣政策處於由緊變寬的轉捩點，雖然難料減息周期在年中抑或下半年才出現，但市場已對美國聯儲局將減息有充分的預期，避險需求上升，推動近月黃金價格大升。對於非美貨幣而言，也意味將迎來美元相對強勢的周期到尾聲，本幣貶值壓力將緩減。今年以來，中國當局再積極穩定人民幣的市場預期，隨着經濟數據回升，這場信心戰有望迎來拐點，也意味中國資產估值走出谷底的時點或愈走愈近。

就在美國貨幣政策逆轉前，本來美元大有道理相對轉弱，惟出現一個變數，就是同是傳統避險貨幣的日圓生變，皆因日本央行近次會議終叫停負利率政策。令人意外的是，在市場對此早作預期下，日圓匯率不升反跌，日本央行大喊是投機活動所致，惟在聯儲局啟動減息周期前，只怕日本央行難以用入市干預的手法來穩定圓匯，這不明朗因素頓令市場風險上升，反令具避險功能的美元走強，一眾非美貨幣走弱，人民幣自然也不例外。

內地官方人民幣中間價昨上調8點子，但在岸價仍下探逾4個月新低水平。不過，更全面反映人民幣供需表現的CFETS人民幣匯率指數、BIS貨幣籃子人民幣匯率指數及SDR貨幣籃子人民幣匯率指數，上周均錄按周升幅。參考一籃子貨幣與參考單一貨幣相比，更能反映一國商品和服務的綜合競爭力，也更能發揮匯率調節進出口、投資及國際收支的作用。

當然，美元波動往往為投機者帶來興風作浪的機會，市面上押注人民幣走貶的炒家仍不少。中國當局除了以持續偏強的中間價令貶值空間受限外，針對做空人民幣交易依賴掉期市場進行人民幣融資，周初中資融資意願明顯下降，疊加增量央票發行，起到收緊離岸人民幣流動性以助穩定匯率之效。事實上，中國人民銀行不會容忍匯率快速單邊波動的立場鮮明，並正採取多種工具來應對做空人民幣的投機交易，積極管理市場預期。因此短期而言，人民幣匯率波動會擴大，但除非全球突然爆發不可臆測的重大風險，影響美國貨幣政策走向，否則暫毋須過於擔心人民幣出現單邊大幅貶值的情況。

然而，美債息持續上升，人行卻在降低企業利息成本穩經濟，中美息差擴大，也是導致做空人民幣交易不絕的底因。當局可透過提升離岸人民幣資金成本來打擊做空人民幣活動，惟同時會影響到依賴以離岸人民幣融資來買入中國債券等資產的海外投資者。可幸是目前外資的人民幣資產持倉處於相對低的水平，料兩者可以取得平衡，影響可控。

匯率表現始終離不開經濟活動。最新官方及非官方的製造業數據均持續有起色，為人民幣匯率帶來支持作用。昨日又傳來多部門放寬汽車消費融資政策，料能為製造及消費行業補底，有力穩定內部需求及就業市場表現。當然，市場仍苦候中國資本市場真正「動身」，以帶動中國資產需求，有力支持匯價表現。得耐心觀察次季經濟增長及企業融資需求狀況，以捕捉中國資產價格由衰轉盛的拐點。