宏觀剖析：3大因素撐起歐洲股市

最近將泛歐600指數今年底目標從之前的510點上調至540點，而泛歐50指數目標從4,900點上調至5,350點，較目前有約6%上升空間。泛歐600指數估值年初至3月21日已升約5%，目前12個月遠期市盈率為13.5倍，與過去15年中位數一致。這個估值假設仍傾向保守，因歐洲股市估值在過去央行減息周期中往往會被調高10至15%，而調高目標的3個主要因素包括美國聯儲局偏鴿、全球增長依然穩健，以及美元轉弱。

聯儲局表示即使美國通脹或經濟增長較預期強，但也無阻即將減息，上月聯儲局議息結果減低保持較高利率較長時間的風險，同時已準備好減息。歐洲央行亦似乎將在6月減息，而瑞士央行已意外地減息。歐洲股市在減息周期前後走勢往往向好。

去年底以來，已上調全球國內生產總值（GDP）預測0.2個百分點，亦上調歐元區經濟預測0.5個百分點，原因是數據比預期強。同時認為中國已現復甦迹象，以及最近股市情緒穩定。

直接受惠美元轉弱 另一方面，預計美元將在今年第二季轉弱。全球增長預期觸底，最近環球製造業採購經理指數（PMI）改善並重回擴張區間均利淡美元。市場預計聯儲局在6月份首次減息，也有助美元轉弱，從而支持美國以外股市。

初步迹象顯示，歐股也出現一些廣泛好轉迹象，仍須持續留意股市有否廣泛好轉的3個指標：同等權重與市值權重指數表現差距、價值股與增長股指數表現差距，以及中小型股與大型股表現差距。3項指標似乎都在過去幾周觸底，反映歐洲股市中更多不同類型的股票表現均開始好轉。一旦宏觀經濟和央行減息方向更加清晰，市場焦點重新放在企業盈利廣泛好轉，屆時龍頭股的數量在中線亦會擴大。

歐股遠期每股盈利增長勢頭（即市場預期的每股盈利預測變化）似乎也在改善，23個行業中有22個行業，其最新4星期的每股盈利增長勢頭均為正值，明顯好過一個月前的表現，當時只有4個行業錄得正值，意味當時市場預測歐股整體盈利增長環境較具挑戰，盈利環境改善或是歐股額外利好因素。

花旗銀行投資策略及資產配置主管 廖嘉豪