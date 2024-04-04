●交吉近4年的中環泛海大廈巨型舖位，獲歐洲護膚品牌租用，據悉是次屬短租，每月租金料約50萬元。該舖為地下及一樓，面積共約1.9萬方呎，曾由英國時裝品牌租用，月租高達300萬元。另外，市傳馬亞木家族以逾7,000萬元沽出尖沙咀加拿芬道一個地舖連一樓。