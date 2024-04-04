產經

地產速報一覽

●宏安地產(01243)與其士國際集團(00025)的合資企業，將開發油塘四山街18號及20號重建項目，涉約676個住宅單位，總地價預計約19億元。項目佔地約41,676方呎，將興建兩座住宅大廈、基座商場、停車位及社會福利設施，預計可於2027年推出市場。
●交吉近4年的中環泛海大廈巨型舖位，獲歐洲護膚品牌租用，據悉是次屬短租，每月租金料約50萬元。該舖為地下及一樓，面積共約1.9萬方呎，曾由英國時裝品牌租用，月租高達300萬元。另外，市傳馬亞木家族以逾7,000萬元沽出尖沙咀加拿芬道一個地舖連一樓。
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