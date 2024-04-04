Blue Coast暫收1.8萬票
長實集團(01113)香港仔黃竹坑站港島南岸第3B期Blue Coast認購反應理想，繼續推高今年新盤票王紀錄。消息稱，截至昨日累錄約1.8萬張入票，凍結資金約18億元，以周六首輪銷售422伙計，超額逾41.6倍。
集團營業部首席經理郭子威稱，日前加推單位價格上調，代表樓市從「撈底」轉勢向上，餘下單位將視乎不同景觀及方向，預計加幅約5至10%，惟笑言「仲係要輸」。公司營業部助理首席經理楊桂玲表示，首輪銷售將於明日截票，內地客佔一定比例。為配合銷售，中原地產及中原按揭推出按揭優惠，全期按息低至銀行同業拆息加1.3厘，封頂息率4.125厘。
揚海單位重售跌價14%
此外，毗鄰由嘉里建設(00683)及信置等發展的港島南岸第2期揚海2B座6樓A室，實用面積638方呎，昨以1,610.07萬元售出，呎價約25,236元。單位於2021年9月曾以1,878.41萬元售出，上月終止交易，是次重售跌價約14.3%。
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