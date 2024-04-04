Blue Coast暫收1.8萬票

集團營業部首席經理郭子威稱，日前加推單位價格上調，代表樓市從「撈底」轉勢向上，餘下單位將視乎不同景觀及方向，預計加幅約5至10%，惟笑言「仲係要輸」。公司營業部助理首席經理楊桂玲表示，首輪銷售將於明日截票，內地客佔一定比例。為配合銷售，中原地產及中原按揭推出按揭優惠，全期按息低至銀行同業拆息加1.3厘，封頂息率4.125厘。