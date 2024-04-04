新盤概況：天璽•海頂層複式售2.3億 東九新高

新地副董事總經理雷霆表示，項目最新售出第5座27至28樓的SKYPLEX，實用面積3,156方呎，五房間隔，連861方呎平台及1,070方呎天台，附有私人游泳池，成交呎價73,000元。資料顯示，該盤於上月以呎價約67,946元售出3座27樓SKY MANOR特色戶，現時將東九龍新盤呎價紀錄再推高逾7%。天璽•海由上月中開售至今累沽34伙，套現逾22.8億元。

Seasons Bay 3期加推52伙 同系餘貨盤增回贈吸客，天水圍Wetland Seasons Bay第3期，昨上載價單7號，提供52伙，折實平均呎價約14,777元。該批單位實用面積268至502方呎，折實價389.76萬至735.16萬元，折實呎價13,833元起，並享最多9至17%現金回贈。

同系大埔白石角雲滙第2期，昨修訂3張價單，調整9伙單位定價，並將最高折扣率上調至29%，個別單位變相減價約12%，以及新增最多14%現金回贈。以10座15樓A3室三房戶為例，實用面積564方呎，折實價降至957.49萬元，折實呎價約16,977元，變相減價132.45萬元，另設回贈。