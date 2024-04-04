居屋成交：白居二客283萬買景明苑 做價9年低

新一批白居二買家湧入市場，帶動資助房屋未補價第二市場交投，將軍澳景明苑原則三房獲該類買家以283萬元承接，做價為屋苑逾9年低位。

世紀21將軍澳魏仕良表示，上述單位為C座中層7室，實用面積約554方呎，去年9月以308萬元未補價放售，最終累減25萬元售出，呎價約5,108元。新買家為白居二客，獲批購買資格證明書後火速入市。

香港房屋委員會資料顯示，該屋苑未補價市場成交較為稀疏，而是次做價屬項目2014年11月後最低，當時一個實用面積402方呎低層戶，僅以180萬元售出。而同面積單位於2021年9月樓價高位為338萬元，相比下最新個案約兩年半，大幅跌價逾100萬元。

兆麟苑移民盤賣380萬 利嘉閣王梓岐稱，東涌裕東苑D座中層1室，實用面積約646方呎，三房間隔，獲公屋客以430萬元第二市場價承接，呎價約6,656元。

至於已補價自由市場錄得移民盤減價成交，祥益黃慶德表示，屯門居屋兆麟苑A座低層2室，實用面積約554方呎，三房間隔，原業主計劃移民，減價10萬元，以380萬元沽出單位，呎價約6,859元。