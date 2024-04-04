二手狂劈 低價續現

美孚三房逾10載最平 豪景冧價30% 藍籌屋苑近日交投轉急，惟樓價仍未見有支持。荔枝角美孚新邨三房單位成交價險守「6球」，料屬同類型單位逾10年低位。青龍頭豪景花園蝕本貨，做價「3字頭」有交易，約6年帳面跌價約30%。

中原馮健平表示，荔枝角美孚新邨2期百老匯街35號中層A室，實用面積約694方呎，最初叫價730萬元，累減122萬元，以608萬元成交，呎價約8,761元。資料顯示，同座同室單位於2020年最高以918萬元登記轉售，最新做價低約33%，而同類型單位2012年最低僅售553萬元，則為對上低位。

細價樓蝕讓才「有人吼」。晉誠地產鄧錦雄指，豪景花園1期5座中層B室，實用面積約365方呎，最近叫價約350萬元放售，外區客沽出原有物業換樓，以318萬元承接，呎價約8,712元。原業主2018年以約455萬元購入，其後曾作內部轉讓，約6年帳面蝕137萬元。

海日灣II迷你戶5年貶15% 中原李嘉龍稱，大埔白石角海日灣II的8座高層D室，實用面積約276方呎，開放式間隔，減價48萬元，以402萬元沽出，呎價約14,565元，約5年帳面貶值約15.7%。該行李建華表示，荃灣海濱花園11座中層F室三房戶，以「一口價」560萬元成交，呎價約9,655元，約5年帳面虧蝕39萬元。

個別豪宅蝕幅更顯著。市場消息透露，中半山騰皇居一個單位，市傳以約5,000萬元轉手，呎價約3.3萬元，單位4年多帳面貶值約1,900萬元。

事實上，雖然樓價未見起色，但樓市交投急增下，代理佣金收入即時回升。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，一手市場轉旺，帶動該行香港住宅部上月佣金錄得超過6.8億元，創歷史新高。

上月樓宇買賣創10個月高 整體樓市氣氛轉旺，今年3月送交土地註冊處註冊的所有種類樓宇買賣合約，共有5,013份，為去年5月後的10個月新高，按月大升約57.2%，升幅為近兩年最大。

3月註冊登記量較去年同期的8,599宗，則仍少約41.7%。當中，住宅樓宇買賣合約佔3,971份，為去年5月後的10個月最多，按月大升約67.2%，與去年同期比較，則下跌約40.6%。

至於上月樓宇買賣合約總值374億元，按月顯著上升約65.5%，與去年3月比較，則跌約45.7%。其中，上月住宅樓宇買賣合約總值301億元，較2月漲約57.4%，按年仍低約48.1%。

整體樓宇註冊數量