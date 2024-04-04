簡訊一覽
●聯想集團(00992)高級副總裁、聯想創投集團總裁賀志強透露，目前聯想創投的200多家被投企業內，已有18家被投企業上市，投資近百家「專精特新」企業，超過40家獨角獸企業。人工智能（AI）方面，由2011年至今聯想創投已連續投資超過50家AI相關企業，涉及算法、算力與數據等領域，涵蓋自動駕駛、智能製造、智能醫療等多個垂直行業。
●知行汽車科技(01274)披露，近日公司收到內地某知名飛行汽車公司出具的《定點開發通知書》選定為某車型自動駕駛解決方案的供應商，將提供包括自動駕駛域控制器iDC High為核心的軟硬件一體化自動駕駛解決方案。
●連豐設備(02153)公布，首次發行新加坡元多幣種多系列無抵押非後償商業票據融資計劃下以新加坡元計值的數碼證券商業票據，年利率為5.6厘，自發行日期起計約3個月到期，料籌300萬至500萬新加坡元，擬用作主營業務的營運資金。
●中國飛機租賃(01848)擬向美國上市、從事航空及航天資產投資的FTAI Aviation出售一架波音737-700飛機，料本月完成。
●國泰航空(00293)發布《2023年度可持續發展報告》，當中訂立短期氣候目標，在2030年或之前碳強度較2019年的水平降低12%，以及加速使用可持續航空燃油，並減少乘客使用的一次性塑膠製品等。
●高盛資產管理2024年全球保險調查《風險與韌性：第13屆年度報告》指，宏觀經濟雖存在不確定性，但亞太區43%受訪保險公司認為投資機會正在改善。另外，83%受訪險企預計今年底美國10年期國債孳息率將等同或低於調查時的水平；預期未來一年內總回報最高的前5個資產類別分別是私募信貸、美國股票、政府和政府機構債券、投資等級私募債，以及成熟市場投資等級公司債及私募股權。
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