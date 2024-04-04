●高盛資產管理2024年全球保險調查《風險與韌性：第13屆年度報告》指，宏觀經濟雖存在不確定性，但亞太區43%受訪保險公司認為投資機會正在改善。另外，83%受訪險企預計今年底美國10年期國債孳息率將等同或低於調查時的水平；預期未來一年內總回報最高的前5個資產類別分別是私募信貸、美國股票、政府和政府機構債券、投資等級私募債，以及成熟市場投資等級公司債及私募股權。