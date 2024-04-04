美商廈空置率破紀錄

美國商業房地產行業頹勢持續，寫字樓空置率長期高企。穆迪的研究報告指出，美國寫字樓空置率由去年第四季的19.6%，升至今年首季創紀錄的19.8%，刷新歷史新高，而且有進一步上升的可能。

仍可望避過最壞情況 許多企業租戶因為混合型辦公的趨勢，紛紛削減租用辦公室的規模。穆迪商業房地產經濟研究主管Thomas LaSalvia直言︰「寫字樓壓力仍然未完全結束。」惟他認為，近期一些正面的數據出現，或意味着該行業有望避免最壞的「完美風暴」情景，即多項負面因素疊加引發的大型危機。

他所談及的正面信號，包括多戶式商住物業（Multifamily）在連續6個季度過剩，其供需情況終於恢復平衡。而在商業零售租賃個案中，包括梅西百貨（Macy's）在內的連鎖零售商增加小型商店的數目，亦有助於零售舖租金保持穩定。

LaSalvia認為，現在寫字樓發展情況就如同當初的大型購物中心，行業情況表現呈現出兩極化的趨勢。某些大商場能夠經得起考驗而繼續繁榮，但有不少亦會因為各種因素一蹶不振。贏家和輸家將取決於地段及鄰近配套，而不是單純看該幢物業本身。

事實上，由於商業房地產的貶值，已經有銀行因此而受到牽連，包括此前傳出財政危機的紐約社區銀行（NYCB）等，情況甚至蔓延到德國、日本的一些金融機構。這些金融機構亦紛紛為其商用物業貸款可能產生的潛在壞帳，大舉增加撥備。