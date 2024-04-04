美服務業PMI遜預期 道指高開135

美國ISM服務業採購經理指數（PMI）報51.4，遜預期，主要由於分項數據中的供應商交付指數進一步跌至45.4，反映交付速度加快（通常意味着供過於求），惟新訂單指數仍處於擴張區間，報54.4。

另外，俗稱「小非農」的3月ADP私人就業職位按月增長18.4萬個，遠多過市場預期的15萬個，為去年7月以來最大的增幅。

美股大好友撐聯儲6月減息 由於美國的經濟數據強勁，市場對聯儲局是否有必要在短期內減息產生疑問。克利夫蘭聯儲銀行行長梅斯特爾亦表明，需要在減息之前確切地看到通脹數據回落，暫料今年內會減息3次（累計減幅0.75厘），但對於減息幅度可能會小過預期的市場揣測，她指現時「難以定論」。

不過，作為「美股大好友」的Fundstrat Global Advisors研究主管Tom Lee認為，目前通脹回落進展良好，聯儲局仍有望在6月開始減息。他是少數在2022年底成功預測美股翌年大漲的華爾街市場人士，因而受到市場的關注。他引述數據指，目前不只通脹開始下滑，消費者對未來通脹的預期也有所回落。

摩根士丹利投資管理股票顧問主管Andrew Slimmon表示，投資者似乎「捉錯用神」，聯儲局不急於減息，恰好證明美國經濟強勁，反而是利好股市的因素。作為摩根士丹利買方部門的主管，他去年亦曾成功估中美股升勢。有趣的是，摩根士丹利賣方部門的首席美股策略師Michael Wilson，卻是長期的美股淡友，因此去年全年都估錯市。

美股3大指數周三早段靠穩，道指曾升135點，報39,305點；標指升16點，報5,222點；以科技股為主的納指升51點，報16,291點。

Tesla銷量瀉 馬斯克捱轟 企業消息方面，特斯拉（Tesla）長期股東、著名基金經理Ross Gerber日前在社交媒體上發文，針對Tesla首季銷量大幅下跌一事，嚴厲地批評Tesla行政總裁（CEO）馬斯克（Elon Musk）。Gerber認為馬斯克要為此事負上最大責任，並指正是身為CEO的他做出各種有害行為，才導致公司銷情慘淡。