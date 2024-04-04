Yen兌港元恐穿5算

美日存巨大息差 美銀料央行無力挽 日本央行自上月底「鴿派加息」後，日圓兌每美元匯價跌至34年新低，就算日本官員相繼「出口術」干預匯市作用亦不大。最新美國銀行更表態唱淡日圓，稱一旦美國聯儲局推遲減息，圓匯有機會跌至160水平，即每百日圓兌港元僅見4.9算！該行直指，圓匯後市乃取決於聯儲局行動而走，所以日央行在美國放寬貨幣政策前夕，任何干預匯市行動均屬徒勞無功。圓匯昨日繼續在151水平上落，折合每百日圓兌港元在5.16算。

美國銀行全球G-10貨幣策略主管Thanos Vamvakidis稱，雖然日本很有可能干預匯市，但措施只會如「逆風操作」般無效，惟倘若聯儲局一如市場預期般減息，日圓則會反彈至142水平，即每百日圓兌港元在5.6算。至於日圓為何進一步向下？他指是由於美國和日本之間存在巨大息差，所以日圓走勢與聯邦基金利率息息相關。

伊藤忠商事升6%破頂 日股方面，隨着市場對聯儲局6月減息的預期降溫，加上憂慮台灣地震對半導體供應鏈帶來影響，日經平均指數跌至兩周以來的收市新低。周三日經平均指數跌387點或0.97%，收報39,451點；東證指數（TOPIX）跌7點或0.29%，收報2,706點，是連續第3個交易日向下。

不過，屬「股神」巴菲特愛股、日本五大商社之一的伊藤忠商事（Itochu），昨日股價逆市升6.37%，收報6,765日圓，創史上收市新高。事緣該企最新公布2024/25財年經營計劃，與市場近年聚焦日企改革兼回購的行動相當一致，該企並在盈利、股東回報及投資增長3大範疇均訂下目標。其中盈利方面，該企的目標全年經整合純利為8,800億日圓（約454.2億港元），按年增長10%，股本回報率（ROE）目標則訂為16%。

至於未來目標派息比率，伊藤忠商事更豪言冀達50%，亦即賺一半派一半，而每股股息下限則設在200日圓（約10港元），較對上一個財年增加40日圓，同時計劃回購1,500億日圓（約77億港元）股份，而增長投資上限則設定為一萬億日圓（約515億港元）。

日服務業增速7個月最快 另標普及au Jibun銀行聯合編製的日本服務業採購經理指數（PMI），上月終值報54.1，由2月的52.9回升，擴張速度是7個月來最快，主要受強勁需求、尤其是入境遊需求所帶動。不過評級機構穆迪卻對日本製造業營商環境有保留，指歐洲經濟不穩及中國需求疲弱，將影響日本製造商利潤。

日經平均指數跌至兩周以來的收市新低。 每百日圓兌港元近月走勢