佐丹奴CEO劉國權遭罷免
佐丹奴國際(00709)被大股東周大福企業要求罷免行政總裁（CEO）劉國權一事，昨午在股東特別大會表決，並在深夜公布結果。劉的罷免決議案獲66.07%票數大比數通過。
Adidas前高層高嘉禮接任
其餘由大股東提出的議案同樣獲逾66%票數通過，包括周大福主席鄭家純長女鄭志雯、幼子鄭志亮，連同黃偉德順利獲委任為非執行董事，以及Adidas前亞太區高層高嘉禮（Colin Currie）獲委任為執行董事及新行政總裁。
公司將於周五舉行董事會會議，旨在處理董事會新主席、相關董事委員會成員空缺之選舉事宜等。周企發言人對本報表示，對即將上任的行政總裁充滿信心，相信他能夠強化業務，釋放公司效益和潛力，為股東爭取更豐厚回報。周企又感謝劉多年來貢獻，並為行政總裁交接和集團業務提升發展過程予以全力支持。
至於劉國權，昨日則在股東會上解釋罷免事件來龍去脈，稱周企最初與他接洽，表示希望公司有重大改變。惟劉認為不應只有大股東可決定此事，其餘76%股東亦應該有權決定，故他沒有自願辭職，而是按規則召開今次罷免他的股東特別大會。
昨日亦有小股東表示，擔心新管理層加入，薪金太高，影響公司未來盈利。至於會否在被罷免後悉售手上持股，劉國權拒絕回應，但說：「現時環境風大雨大，依家要保本保命」，不認為佐丹奴適合作改變。
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