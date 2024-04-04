台積電遇地震須停工一天 次季業績影響料達4.6億

台灣發生1999年後最強地震，為全球生產大部分尖端晶片的台積電部分廠區須疏散和停機，一些生產線上的晶圓有損毀，料本次地震對今年第二季業績的影響約6,000萬美元（約4.68億港元），對毛利率的影響則低於0.5個百分點。

然而，台積電過去4年平均季度收入459.51億美元，平均季度毛利率54.61%。該企股價昨曾跌2.26%，收跌1.27%。

台積電亦指，廠房設計以抵禦7級地震為主；初步檢查顯示，建築工地一切正常，但仍停工一天，待進一步檢查後再施工。另台媒報道，新竹科學園區各區電力正常，除台積電外，聯華電子、力積電亦在地震期間疏散廠內員工，一些機台正常預防性停機，並無異常。

Intel去年晶片製造業務蝕546億 半導體老店英特爾（Intel）的行政總裁蓋爾辛格曾拿台海風險「推銷」其晶圓代工服務「IFS」。然而，昨日真正地震是英特爾的股價，美市周三早段曾瀉7.28%。

事緣英特爾今年首季業績起更改業務列帳方式，IFS改為「Intel Foundry」（英特爾晶圓廠，IF），轟動在於自爆IF去年經營虧損高達70億美元（約546億港元），按年擴大34.61%，遠超IFS披露的4.82億美元，收入則為189億美元。

要留意的是，IFS指晶片代工訂單，IF連自家設計的晶片也算進去。英特爾強調，IF經營虧損預料今年見頂，隨着使用EUV（極紫外光）工藝的出貨量佔比提升，高毛利率的先進封裝持續增長，以及代工業務增加，IF經營毛利率將會改善，按經調整毛利率40%、經調整經營溢利率30%的目標，預料IF在2030年底前不再錄經營虧損。另IF手上訂單貨值150億美元，專注實現2030年前成為全球第二大晶片廠的目標。