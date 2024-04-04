華放寬自用車貸款 金融機構自決

為推動消費，中國人民銀行、國家金融監督管理總局近日聯合印發《關於調整汽車貸款有關政策的通知》，當中表明，在依法合規、風險可控的前提下，自用傳統動力汽車、自用新能源汽車的貸款最高發放比例將由金融機構自主確定。商用傳統動力汽車貸款的最高發放比例為70%；商用新能源汽車貸款的最高發放比例為75%；二手車貸款的最高發放比例為70%。