華放寬自用車貸款 金融機構自決
為推動消費，中國人民銀行、國家金融監督管理總局近日聯合印發《關於調整汽車貸款有關政策的通知》，當中表明，在依法合規、風險可控的前提下，自用傳統動力汽車、自用新能源汽車的貸款最高發放比例將由金融機構自主確定。商用傳統動力汽車貸款的最高發放比例為70%；商用新能源汽車貸款的最高發放比例為75%；二手車貸款的最高發放比例為70%。
極氪重啟美國上市計劃
車企消息方面，據報吉利汽車(00175)旗下的高端電動車品牌極氪（Zeekr）已重啟在紐約上市的計劃，集資最多5億美元（約39億港元），低過之前公司設定的逾10億美元集資目標，目前正進行新股上市前的非交易路演。
小米集團(01810)新電動車SU7開售至今已有逾10萬人支付大訂，鎖定訂單量逾4萬張，集團更為內地正式員工推出購買SU7優惠政策，可享受年化費率低至約1.6%分期付款優惠，有效期至6月底，首付僅需15%，最長可分60期還款。
中國乘用車市場信息聯席會數據顯示，3月內地乘用車市場零售169.9萬輛，按年增7%，按月增54%；首季累計按年增13%。3月新能源車市場零售69.8萬輛，按年增28%，按月增80%；首季累計按年增34%。
反觀美國首季汽車總銷量接近380萬輛，按年增長僅約5%，電動車銷售增長放緩。不過，據報豐田汽車等6間車企首季在美國的新車銷量按年增長15%至約143萬輛，是連續第4個季度實現雙位數增長，主因電動車需求放緩下，混合動力汽車需求轉強。
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