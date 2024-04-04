散戶促拆港業務 滙控堅拒

稱出售德國資產屬傳聞 會上有小股東斥集團近年股價低迷，又指滙控作為國際銀行，但不斷變賣資產，「國際品牌已經褪色、光環不再，不要再沉迷過去」。杜嘉祺認為滙控英國股價已回復至疫前水平；自去年初以來，表現勝過大部分英、美及亞洲同業。有指滙控正尋求出售德國多項業務，杜回應稱只屬傳聞，目前沒有任何正式公告。

因出席家中喪事而無法親臨現場的滙控行政總裁祈耀年則發表錄像講話，指雖然加拿大業務錄得盈利，但認為由當地銀行經營會更有價值，而交易最終以高於估值出售。集團計劃首季派特別息每股21美仙，料將於今年6月分發。

祈耀年補充，該行一直減低利率對集團利潤的影響，即使預期美國今年下半年開始減息，仍有信心可以在較低息環境下保持盈利穩定，將繼續實現收入地域多元化，並保持嚴格控制成本；重申今年目標派息比率維持50%、有形股本回報率（ROTE）增至約15%。

獲撐股價勝其他銀行股 摩根大通發表報告指，滙控完成出售加拿大業務消息正面，認為今年上半年間，除非內地採取量化寬鬆政策或有本地銀行宣派特別股息，否則滙控的表現將好過其他銀行股。摩通預期滙控股價短期堅挺，但宣派特別息後，若不在上一季度的基礎上增加回購規模（2月時公布規模為20億美元），股價可能暫時轉弱。

香港上海滙豐銀行兼滙豐銀行慈善基金主席王冬勝指，去年本港市場氣氛明顯改善，加上港府放寬樓市，冀能刺激其他經濟活動；集團會審慎落實各項政策，帶動業務增長以提升回報。