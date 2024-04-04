商廈租金今年最多看跌10%

在供應增加和需求未回復的背景下，香港寫字樓市道持續疲弱，情況或較之前預估嚴重。滙豐環球研究發表報告表示，由於商廈市場租賃需求差過預期，中環區寫字樓空置率持續飆升令租金承壓，故將本港今年商廈租金走勢預測由下跌5至7%，向下修訂到跌7至10%。

該行引述測量師行仲量聯行數據，指出整體寫字樓租金繼去年第四季按季下跌1.7%之後，今年第一季再按季跌2.7%。其中，中環區跌幅達4.9%，表現遜於預期，也是自2020年第二季以來跌得最嚴重的一季。供應增加令競爭日益激烈，以及企業縮減規模，都為中環商業區帶來更多不確定性。包括快要落成啟用的長江集團中心二期等新寫字樓的租賃進展疲弱，可能拖累整體市場表現。

國際信貸評級機構惠譽亦對商廈有相似的看法，認為高利率持續及不斷上升的空置率，為香港商業地產商的利息覆蓋比率帶來影響；並假設美國聯儲局今明兩年利率維持在5.5厘的高位、香港寫字樓續租率僅為75%、續租租金向下調整10%，預測至2025年發行人平均利息覆蓋比率可能會從2023年的4.6倍降至3.5倍。