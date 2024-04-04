華AI公司出門問問通過上市聆訊

香港新股市場有轉趨活躍的迹象！內地人工智能（AI）公司出門問問（Mobvoi）已通過聯交所上市聆訊，去年有傳該公司擬集資兩億至3億美元（約15.6億至23.4億港元）。

去年核心利潤縮83% 更新後初步招股文件顯示，出門問問於2012年成立，以語音互動及軟硬件整合為核心。上市前曾進行7輪融資，最近一輪於2019年9月完成，當時估值達7.56億美元。先後引入紅彬資本、深圳上市公司歌爾股份等為上市前投資者，分別持股10.92%及10.03%。

該公司過去3年均錄虧損，去年蝕8.67億元人民幣，較前一年虧損9.85億元人民幣收窄。若撇除或然可贖回優先股及普通股的帳面值變動等影響，經調整淨利潤1,753.5萬元人民幣，按年減83.89%；收入按年升1.37%至5.07億元人民幣。

另外，台灣上市公司佳世達旗下的明基醫院集團亦遞交主板上市申請。該企在南京和蘇州各經營一家明基醫院，為華東最大民營營利性綜合醫院集團，去年收入增長15.03%至26.87億元人民幣，毛利率擴闊2.49個百分點至18.88%，純利增長86.99%至1.67億元人民幣。