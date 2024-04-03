輪商精選：小米部署短炒留意21343
小米集團(01810)新電動車上市24小時訂單超過8.8萬輛，部分訂單交付期延至半年後。小米股價周二早段曾急升16%後升勢回順，於17元水平暫見獲利回吐。
輪場投資者於小米新車正式開售前連日部署小米好倉，截至上周四，小米好倉連續5個交易日錄得淨流入，累計逾1,000萬元；同期淡倉僅錄170萬元淨流入。即市資金流顯示，部分好友趁正股急升先行平倉，淡倉資金流積極性亦有所增加。
如投資者部署短線追入，可參考小米認購證21343，行使價19.82元，實際槓桿4.4倍，12月到期。如認為後市有下跌空間，可留意小米認沽證21169，行使價13.56元，實際槓桿8.4倍，6月到期。
看好美團吼21470
美團(03690)股價突破100元大關，創今年新高。如投資者看好正股後市，可留意美團認購證21470，行使價130.1元，實際槓桿6.8倍，7月到期。如計劃趁高做淡，可考慮美團認沽證21692，行使價77.77元，實際槓桿4.3倍，9月到期。
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